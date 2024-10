Previsioni Meteo Marsala: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marsala di Mercoledì 30 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di nuvole sparse. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,5°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un clima più variabile nel corso della giornata.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare poche nuvole, con temperature che si aggireranno attorno ai 19°C. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere un clima piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 76%. Le previsioni del tempo per il pomeriggio evidenziano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature raggiungeranno un picco di circa 21,1°C intorno a mezzogiorno, per poi stabilizzarsi attorno ai 20°C nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, ma si manterrà generalmente sotto i 10 km/h, garantendo condizioni di calma.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, mentre l’umidità aumenterà, portandosi al 77%. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Marsala nei prossimi giorni suggeriscono un clima variabile, con temperature che si manterranno miti e una predominanza di nuvole. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori cambiamenti, con un possibile aumento delle precipitazioni. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +19.2° perc. +19.2° Assenti 4 ESE max 3.9 Scirocco 79 % 1022 hPa 5 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 5.7 E max 5.5 Levante 78 % 1022 hPa 8 poche nuvole +19.9° perc. +19.8° Assenti 1.5 ESE max 1.8 Scirocco 72 % 1023 hPa 11 poche nuvole +20.9° perc. +20.8° Assenti 2.7 NNO max 4.1 Maestrale 69 % 1022 hPa 14 poche nuvole +20.8° perc. +20.8° Assenti 9.5 ONO max 10 Maestrale 72 % 1021 hPa 17 nubi sparse +20.4° perc. +20.6° Assenti 7.3 NNO max 10.3 Maestrale 78 % 1021 hPa 20 nubi sparse +20.3° perc. +20.4° Assenti 4.2 ESE max 6.8 Scirocco 76 % 1021 hPa 23 nubi sparse +20° perc. +20.1° Assenti 1.9 ESE max 4.8 Scirocco 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:10

