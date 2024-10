Previsioni Meteo Marsala: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La brezza leggera proveniente da est-sud-est garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno all’83%. Con il passare delle ore, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo valori massimi di circa 21°C nel pomeriggio.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo rimarrà sereno, con temperature comprese tra 18,9°C e 19,2°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 12 km/h e i 14 km/h, mantenendo un’umidità costante attorno all’83%.

Con l’arrivo della mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 20°C entro le 9:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La brezza continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo l’umidità attorno al 75%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 21°C intorno alle 12:00 e inizieranno a scendere leggermente nel tardo pomeriggio. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa che non porterà a precipitazioni. La velocità del vento si ridurrà, con valori che scenderanno sotto i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%, garantendo un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la transizione verso la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono variazioni significative nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marsala nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e soleggiate. Sabato e domenica si preannunciano simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’atmosfera piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19° perc. +19.1° Assenti 12.8 ESE max 15.2 Scirocco 83 % 1022 hPa 5 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° Assenti 12.4 ESE max 14 Scirocco 83 % 1022 hPa 8 cielo sereno +19.9° perc. +19.9° Assenti 12.6 SE max 14.9 Scirocco 77 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° Assenti 12.6 S max 13.5 Ostro 74 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.9° perc. +21° Assenti 12.5 S max 12.6 Ostro 77 % 1022 hPa 17 cielo sereno +20° perc. +20.2° Assenti 5 SE max 5.7 Scirocco 79 % 1023 hPa 20 cielo sereno +19.5° perc. +19.6° Assenti 5.5 ESE max 5.6 Scirocco 79 % 1023 hPa 23 cielo sereno +18.9° perc. +19° Assenti 6.6 ESE max 6.3 Scirocco 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:08

