Previsioni Meteo Marsala: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. Con l’avanzare della giornata, la situazione meteo subirà delle variazioni, ma senza particolari fenomeni di maltempo.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si manterranno attorno ai 21-22°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 17 e i 22 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno all’84%, creando una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature raggiungeranno i 21°C, con una percezione termica simile. La copertura nuvolosa scenderà al 12%, favorendo l’affacciarsi di qualche raggio di sole. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendosi tra i 18 e i 22 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature si attesteranno attorno ai 20°C, rendendo la serata particolarmente piacevole. L’umidità rimarrà intorno al 73%, mentre il vento si calmerà ulteriormente, con velocità che scenderanno a circa 15 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marsala nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Domani e dopodomani, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.4° perc. +21.8° Assenti 22.4 ONO max 31.3 Maestrale 84 % 1012 hPa 4 nubi sparse +20.9° perc. +21° Assenti 20.6 NO max 26.1 Maestrale 77 % 1012 hPa 7 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° Assenti 17.5 NO max 20.3 Maestrale 71 % 1014 hPa 10 nubi sparse +22° perc. +22° Assenti 19 NO max 19.9 Maestrale 66 % 1015 hPa 13 poche nuvole +21.8° perc. +21.7° Assenti 20.7 NO max 21.7 Maestrale 65 % 1014 hPa 16 poche nuvole +21.1° perc. +21.1° Assenti 21.4 NO max 25.8 Maestrale 69 % 1015 hPa 19 cielo sereno +20.7° perc. +20.7° Assenti 17.3 NNO max 21.7 Maestrale 73 % 1016 hPa 22 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° Assenti 12.8 N max 17 Tramontana 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:34

