Previsioni Meteo Marsala: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli sereni e temperature gradevoli, che si alterneranno a fasi di nuvolosità nel corso della giornata. I dati meteo mostrano un clima fresco, con venti sostenuti provenienti da Sud Est e una pressione atmosferica stabile. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 22°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, soprattutto nelle ore centrali.

Durante la notte, i cieli si presenteranno inizialmente coperti, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 99%. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 33,5 km/h, creando una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. I cieli si schiariranno e si presenteranno sereni, con una temperatura che salirà fino a 22,3°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 30 km/h. L’umidità inizierà a scendere, favorendo un clima più secco e gradevole. Le previsioni del tempo per questa fascia oraria indicano un’ottima visibilità e condizioni ideali per passeggiate e attività all’aperto.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per gran parte del pomeriggio. I venti riprenderanno intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto e piacevole.

Con l’arrivo della sera, i cieli torneranno a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 20°C. I venti si manterranno moderati, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 77%.

In conclusione, le previsioni meteo per Marsala indicano una giornata variabile, con un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero portare a un ulteriore abbassamento delle temperature e a un aumento della copertura nuvolosa, rendendo opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare della mattinata e del pomeriggio di Domenica per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 32.7 SE max 44.9 Scirocco 77 % 1020 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° Assenti 29.2 ESE max 43 Scirocco 73 % 1020 hPa 7 cielo sereno +20.1° perc. +20.1° Assenti 28 SE max 43.2 Scirocco 72 % 1021 hPa 10 cielo sereno +21.9° perc. +22° Assenti 32.5 SE max 38.7 Scirocco 68 % 1022 hPa 13 cielo sereno +22.3° perc. +22.4° Assenti 30.7 SE max 36.3 Scirocco 69 % 1021 hPa 16 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 23.2 SE max 32.1 Scirocco 75 % 1022 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 22.9 SE max 33 Scirocco 76 % 1023 hPa 22 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 19.3 SE max 29.4 Scirocco 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.