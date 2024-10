Previsioni Meteo Marsala: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22,2°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 99%. Con l’avanzare della mattinata, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si alzeranno gradualmente.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 22°C. La velocità del vento si attesterà tra i 18,5 km/h e i 22,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 35,5 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 65% e il 71%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 23,6°C intorno alle 11:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con punte di 30,5 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 85%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non cambieranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma sarà comunque presente una brezza leggera. L’umidità si manterrà alta, intorno all’82%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 21,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 92%. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 5,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marsala nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da condizioni meteo stabili, ma con una certa umidità e brezze fresche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° Assenti 19.7 SSE max 28.1 Scirocco 67 % 1010 hPa 4 nubi sparse +21.9° perc. +22° Assenti 25.9 SE max 39.2 Scirocco 72 % 1009 hPa 7 cielo coperto +22.6° perc. +22.9° Assenti 30.5 SE max 44.6 Scirocco 75 % 1009 hPa 10 cielo coperto +23.5° perc. +24.1° Assenti 29.6 SSE max 35.7 Scirocco 83 % 1010 hPa 13 cielo coperto +23.3° perc. +23.9° Assenti 13.2 OSO max 16.3 Libeccio 84 % 1010 hPa 16 cielo coperto +22.4° perc. +22.9° Assenti 13.2 O max 21.2 Ponente 85 % 1010 hPa 19 cielo coperto +21.9° perc. +22.5° Assenti 7.9 ONO max 13.6 Maestrale 91 % 1011 hPa 22 cielo coperto +21.8° perc. +22.4° Assenti 11.2 O max 14.9 Ponente 90 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:35

