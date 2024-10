Previsioni Meteo Marsala: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Marsala si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche variazione nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli e una leggera ventilazione, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. La temperatura si manterrà intorno ai 23°C, con picchi che potrebbero raggiungere i 23,6°C durante le ore centrali della giornata. L’umidità, che si attesterà attorno al 72%, contribuirà a mantenere un clima temperato, senza eccessi di calore.

Nel corso della notte, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di nuvole che non supererà l’8%. La ventilazione sarà leggera, con raffiche di vento provenienti da Sud-Est che raggiungeranno i 15,6 km/h. L’umidità aumenterà progressivamente, portandosi al 78% verso le prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 23,6°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione si manterrà moderata, con velocità che varieranno tra i 12,6 km/h e i 16,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 69%, garantendo un clima fresco e piacevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 22,9°C e i 23,4°C. La ventilazione potrebbe intensificarsi, con raffiche che raggiungeranno i 18,1 km/h. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 80% verso le ore serali.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 21°C. La ventilazione si farà più intensa, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’84%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marsala indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo possibile godere di un clima favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21.2° perc. +21.4° Assenti 14.6 SE max 17.8 Scirocco 76 % 1018 hPa 5 nubi sparse +20.9° perc. +21° Assenti 12.6 SE max 13.9 Scirocco 78 % 1018 hPa 8 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° Assenti 11.6 SE max 13.1 Scirocco 68 % 1019 hPa 11 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° Assenti 14.8 S max 16.4 Ostro 69 % 1019 hPa 14 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° Assenti 13.2 S max 14.8 Ostro 72 % 1018 hPa 17 nubi sparse +22.4° perc. +22.7° Assenti 14.4 SSE max 18.1 Scirocco 80 % 1018 hPa 20 nubi sparse +21.8° perc. +22.2° Assenti 19 SE max 26.9 Scirocco 83 % 1019 hPa 23 nubi sparse +21.4° perc. +21.7° Assenti 23.7 SE max 34.3 Scirocco 83 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:28

