Previsioni Meteo Marsala: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,4°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 39,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, contribuendo a una sensazione di calore percepita leggermente superiore.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 21°C e i 23,4°C. I venti continueranno a soffiare da Sud-Est, mantenendo una velocità di circa 28 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74-80%, rendendo l’aria piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattinata asciutta, anche se il cielo non offrirà spazi di sole.

Il pomeriggio porterà temperature leggermente in calo, con valori che si manterranno tra i 22°C e i 23,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con il cielo che si presenterà sempre coperto. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 36 km/h in alcune raffiche. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’85%, il che potrebbe rendere l’aria ancora più pesante.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21-22°C. Il cielo rimarrà coperto, ma si potranno notare delle nubi sparse. I venti continueranno a mantenere una certa intensità, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marsala indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni di umidità elevata potrebbero persistere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto non offrirà molte opportunità di godere di una giornata di sole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Marsala

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.4° perc. +21.7° Assenti 25.5 SE max 37.6 Scirocco 84 % 1019 hPa 4 cielo coperto +21° perc. +21.3° Assenti 21.6 SE max 31.6 Scirocco 84 % 1019 hPa 7 cielo coperto +21.8° perc. +22.1° Assenti 26.2 SE max 34.1 Scirocco 80 % 1020 hPa 10 cielo coperto +23.3° perc. +23.6° Assenti 30.5 SSE max 37.4 Scirocco 74 % 1019 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23.6° Assenti 28.3 SSE max 35.9 Scirocco 76 % 1018 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +23° Assenti 26.7 SSE max 36.3 Scirocco 81 % 1018 hPa 19 nubi sparse +22° perc. +22.5° Assenti 25.7 SE max 36.3 Scirocco 87 % 1019 hPa 22 cielo coperto +21.9° perc. +22.4° Assenti 29.6 SE max 42.9 Scirocco 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:27

