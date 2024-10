Previsioni Meteo Marsala: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere in serata. Analizzando i dati, si noterà un’escursione termica contenuta e una ventilazione moderata, che contribuiranno a rendere il clima complessivamente piacevole.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento raggiungerà i 27,6 km/h da Nord Ovest. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con una temperatura che scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C.

La mattina di Venerdì inizierà con un cielo sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a raggiungere i 21,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, oscillando tra il 6% e il 15%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, attorno ai 29 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 60%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di circa 21,8°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 23 km/h, mantenendo una brezza vivace. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente verso la sera.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,6°C, e la copertura nuvolosa sarà al 100%. La velocità del vento si ridurrà, ma le raffiche potranno ancora raggiungere i 27 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,45 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marsala nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge di Venerdì sera, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. La situazione meteorologica si stabilizzerà nei giorni successivi, offrendo opportunità per godere di un clima più secco e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21° perc. +21° Assenti 27.1 NO max 31.3 Maestrale 70 % 1010 hPa 4 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 27.7 NO max 31.2 Maestrale 62 % 1011 hPa 7 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 29.5 NO max 33.9 Maestrale 59 % 1012 hPa 10 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 26.2 NO max 28.3 Maestrale 61 % 1012 hPa 13 nubi sparse +21.8° perc. +21.6° Assenti 23.1 NO max 24.5 Maestrale 62 % 1012 hPa 16 poche nuvole +21.6° perc. +21.6° prob. 1 % 21.5 NO max 24.5 Maestrale 66 % 1012 hPa 19 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° prob. 14 % 12.2 ONO max 15.3 Maestrale 70 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +20.6° perc. +20.7° 0.26 mm 17.9 ONO max 21.1 Maestrale 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:44

