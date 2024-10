Previsioni Meteo Martina Franca: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Martina Franca si prepara a vivere un Lunedì 14 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti durante l’intera giornata. Le previsioni meteo indicano una transizione da condizioni di cielo coperto nella notte a un progressivo miglioramento con l’arrivo di nubi sparse e, successivamente, di un cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 15,1°C e i 20,9°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, con punte fino a 14,4 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,3°C, con una percezione leggermente inferiore a causa di un’umidità elevata che si aggirerà attorno al 69%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 20,9°C intorno alle 11:00, con una sensazione di calore che si manterrà attorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando da 100% a circa 76%. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una velocità media di circa 13,9 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo che si presenterà poco nuvoloso. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 20,8°C e la copertura nuvolosa scenderà fino a un 52%. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno lentamente, raggiungendo i 15,1°C intorno alle 20:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi intorno ai 7,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque su valori accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Martina Franca indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Martedì e Mercoledì si preannunciano giornate simili, con temperature stabili e poche variazioni nel clima. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 5.1 NNO max 5.9 Maestrale 69 % 1019 hPa 4 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 7.8 N max 9.9 Tramontana 74 % 1018 hPa 7 nubi sparse +17.8° perc. +17.1° Assenti 10 NNO max 13.3 Maestrale 58 % 1020 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20° Assenti 14.3 N max 14.4 Tramontana 45 % 1019 hPa 13 nubi sparse +20.8° perc. +20.2° Assenti 13.3 N max 14 Tramontana 49 % 1018 hPa 16 poche nuvole +17.3° perc. +16.9° Assenti 12 NNE max 17.9 Grecale 68 % 1018 hPa 19 poche nuvole +15.2° perc. +14.9° Assenti 8.9 NNO max 13.3 Maestrale 84 % 1019 hPa 22 poche nuvole +15.2° perc. +14.7° Assenti 10.1 NO max 13.1 Maestrale 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:07

