Previsioni Meteo Martina Franca: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e pioggia leggera. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature massime si manterranno attorno ai 20°C, mentre i venti soffieranno da sud-est con intensità variabile.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo evidenziano un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge leggere che si protrarranno fino a sera. Le temperature percepite scenderanno, raggiungendo valori minimi di circa 16°C. La sera porterà un miglioramento temporaneo, con schiarite che si alterneranno a brevi rovesci.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature che varieranno da 15,6°C a 14,1°C. La mattina inizierà con nubi sparse e temperature in aumento, che toccheranno i 20°C intorno alle 10:00. Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, con accumuli di circa 0,55mm di pioggia entro le 16:00. La sera vedrà un ritorno a condizioni più serene, ma non si escludono brevi piogge, con accumuli totali che potrebbero raggiungere i 0,34mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Martina Franca nei prossimi giorni evidenziano un trend variabile. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un miglioramento per Domenica, con cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, per Lunedì e Martedì, non si escludono nuove perturbazioni, che potrebbero portare a un ritorno delle piogge. Gli amanti del sole dovranno quindi attendere ulteriori aggiornamenti per pianificare le loro attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.2° perc. +14.2° Assenti 6.7 ONO max 7.9 Maestrale 56 % 1012 hPa 4 poche nuvole +14.8° perc. +13.8° Assenti 1.6 NNE max 4.2 Grecale 56 % 1012 hPa 7 nubi sparse +18° perc. +17.1° Assenti 4 ESE max 6.9 Scirocco 50 % 1012 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20° Assenti 9.7 SSE max 15.7 Scirocco 46 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +19.7° perc. +19.1° 0.39 mm 8.6 SE max 13.2 Scirocco 53 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +17.8° perc. +17.3° 0.55 mm 11.8 SSE max 18.6 Scirocco 64 % 1011 hPa 19 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° prob. 34 % 9.4 ESE max 12.8 Scirocco 76 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +14.3° perc. +13.9° 0.31 mm 4.8 ENE max 6.1 Grecale 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:21

