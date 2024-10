Previsioni Meteo Martina Franca: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, con cieli coperti che si alterneranno a momenti di sereno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco massimo di circa 23,9°C nel tardo mattino. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 76% in serata.

Durante la notte, i cieli rimarranno prevalentemente coperti, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 68%. I venti soffieranno da sud-ovest a una velocità di circa 18,5 km/h, creando una leggera brezza tesa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. I cieli continueranno a essere coperti, con temperature che saliranno fino a 23,9°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’83%, mentre l’umidità scenderà al 39%. I venti, provenienti principalmente da nord-nord-ovest, manterranno una velocità di circa 14,4 km/h.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di ampie schiarite. A partire dalle 13:00, si registrerà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a un massimo di 23°C. La ventilazione rimarrà sostenuta, con raffiche fino a 23 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 55%.

Con l’arrivo della sera, i cieli torneranno a coprirsi, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità salirà fino al 78%. I venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo una velocità di circa 13,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martina Franca nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge sparse. Tuttavia, si prevede che le temperature rimarranno gradevoli, rendendo le giornate ancora piacevoli per attività all’aperto. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 18.5 OSO max 38 Libeccio 63 % 1007 hPa 4 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° Assenti 10.5 O max 21.2 Ponente 62 % 1008 hPa 7 cielo coperto +21° perc. +20.7° Assenti 7.9 O max 18.3 Ponente 59 % 1010 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +22.5° Assenti 10.3 NNO max 13.8 Maestrale 42 % 1010 hPa 13 cielo sereno +23° perc. +22.5° Assenti 18.7 N max 22.9 Tramontana 43 % 1010 hPa 16 poche nuvole +18.5° perc. +18° Assenti 16.3 N max 23.8 Tramontana 62 % 1012 hPa 19 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 14.1 N max 25.3 Tramontana 76 % 1014 hPa 22 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 13.2 NNO max 25.8 Maestrale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:12

