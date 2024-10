Previsioni Meteo Martina Franca: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud-sud est, con raffiche che raggiungeranno i 36,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 95%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 20°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 25 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, ma resterà comunque elevata, attorno al 76%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 19°C. La pioggia si intensificherà nel corso delle ore, con accumuli che potranno raggiungere i 0,94 mm entro le 17:00. Anche la velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, con una direzione sempre da sud-sud est.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Le piogge si intensificheranno, con precipitazioni moderate che potranno accumulare fino a 1,07 mm. L’umidità rimarrà alta, superando il 90%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martina Franca nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Dopo la giornata di pioggia di Venerdì, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per il weekend, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +17.3° Assenti 18.5 SSE max 36.3 Scirocco 95 % 1019 hPa 4 cielo coperto +17.5° perc. +17.8° Assenti 23.3 SSE max 39.5 Scirocco 94 % 1018 hPa 7 cielo coperto +18.3° perc. +18.6° Assenti 21.9 SSE max 36 Scirocco 90 % 1018 hPa 10 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° Assenti 24.4 S max 29.3 Ostro 74 % 1019 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +21° prob. 8 % 24.2 SSE max 27.1 Scirocco 68 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.81 mm 19.8 SSE max 29.8 Scirocco 88 % 1016 hPa 19 pioggia moderata +17.5° perc. +17.7° 1.03 mm 16.7 SSE max 33.6 Scirocco 94 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +17.2° perc. +17.3° 0.11 mm 9 S max 18.3 Ostro 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:01

