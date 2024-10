Previsioni Meteo Mascalucia: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Mascalucia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 20,6°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento, raggiungendo i 27,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà costante, con percentuali che si manterranno attorno al 100% fino al pomeriggio. I venti soffieranno da ovest, con intensità variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di 20,6°C e un’umidità del 68%. Con il passare delle ore, le nuvole si presenteranno sparse, mantenendo comunque una temperatura percepita simile. La mattina inizierà con temperature che si alzeranno rapidamente, passando da 21,5°C alle 06:00 fino a raggiungere i 28,4°C alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma non si prevedono piogge. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 10 km/h e i 14 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 28°C, con un leggero abbassamento verso le ore serali. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, con valori che si manterranno attorno al 100% fino alle 17:00, per poi scendere a 96% alle 18:00. I venti, sempre da ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma senza raffiche significative. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64% alle 18:00.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, passando a poche nuvole e nubi sparse. I venti si manterranno leggeri, con velocità che non supereranno i 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mascalucia nei prossimi giorni sembrano mantenere una certa stabilità, con temperature miti e una predominanza di nuvole. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del clima temperato troveranno in queste giornate un’ottima occasione per godere dell’aria aperta, anche se con un cielo non sempre sereno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 6.6 O max 9.5 Ponente 63 % 1012 hPa 4 nubi sparse +20.4° perc. +19.8° Assenti 6.3 O max 7.6 Ponente 47 % 1011 hPa 7 cielo coperto +23.5° perc. +23° Assenti 10.2 OSO max 17 Libeccio 40 % 1011 hPa 10 cielo coperto +27.7° perc. +27.1° Assenti 13.9 OSO max 21.4 Libeccio 35 % 1010 hPa 13 cielo coperto +28.8° perc. +28° Assenti 14.2 OSO max 19.7 Libeccio 35 % 1009 hPa 16 cielo coperto +25.7° perc. +25.6° Assenti 11.1 O max 19.5 Ponente 49 % 1009 hPa 19 poche nuvole +22.4° perc. +22.4° Assenti 8.5 O max 15.6 Ponente 67 % 1010 hPa 22 nubi sparse +22.1° perc. +22.1° Assenti 8 ONO max 12.9 Maestrale 65 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:25

