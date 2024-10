Previsioni Meteo Mascalucia: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mascalucia di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un abbassamento termico, con valori che scenderanno fino a 18°C. La sera si preannuncia più fresca, con la possibilità di piogge leggere.

Durante la notte, Mascalucia si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno tra 16,7°C e 16°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 56%, con una leggera brezza che non supererà i 3,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 80%, ma non si prevedono precipitazioni significative. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 10 km/h, proveniente da sud-est. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà attorno al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98%, e la probabilità di pioggia aumenterà, anche se le precipitazioni non saranno intense. L’umidità si attesterà intorno al 77%, mentre il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 12 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un 85% di nuvole nel cielo. Si prevede un aumento della probabilità di pioggia, che potrebbe manifestarsi in forma di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,44 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mascalucia nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibili piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì potrebbero continuare a presentarsi condizioni simili, con un’alternanza di nuvole e schiarite. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 3.5 NO max 3.9 Maestrale 82 % 1022 hPa 4 nubi sparse +16.1° perc. +16° Assenti 0.3 SSO max 3.9 Libeccio 84 % 1023 hPa 7 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 3.2 SSO max 6.3 Libeccio 76 % 1025 hPa 10 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 8.1 SE max 11 Scirocco 57 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° prob. 5 % 10.4 ESE max 12.6 Scirocco 61 % 1025 hPa 16 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° prob. 14 % 7.7 ENE max 11.2 Grecale 75 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18° perc. +18° prob. 29 % 7.1 ENE max 13.5 Grecale 81 % 1026 hPa 22 cielo coperto +17.8° perc. +17.9° prob. 48 % 7 NE max 13.5 Grecale 84 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:10

