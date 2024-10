Previsioni Meteo Mascalucia: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Mascalucia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di cielo coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Con l’avanzare della giornata, le previsioni del tempo indicano un progressivo miglioramento, anche se il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +18,2°C, con una leggera diminuzione che porterà il termometro a +17,5°C entro la fine della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvole che contribuiranno a mantenere l’umidità elevata, attorno al 93%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 2,3 mm. La velocità del vento varierà tra i 5,4 km/h e i 7,8 km/h, proveniente principalmente da Sud Est.

Con l’arrivo della mattina, il meteo non subirà significativi cambiamenti. Le temperature si manterranno tra i +18°C e i +21,2°C, mentre la copertura nuvolosa continuerà a essere totale. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma il cielo rimarrà coperto. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 69%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di +21,1°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con valori che si aggireranno intorno ai 9 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 70%.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a +17,5°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 3,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’84%, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Mascalucia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle schiarite. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche e l’umidità continuerà a essere elevata. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +18° perc. +18.3° 1.96 mm 5.4 SE max 11.2 Scirocco 93 % 1026 hPa 4 cielo coperto +18.1° perc. +18.3° prob. 78 % 9.9 ENE max 17.3 Grecale 89 % 1026 hPa 7 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° Assenti 11.2 E max 18.2 Levante 86 % 1026 hPa 10 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° prob. 8 % 10.5 SE max 12.9 Scirocco 74 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° prob. 9 % 9.1 SSE max 9.4 Scirocco 68 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 13 % 7.8 SE max 9.9 Scirocco 79 % 1027 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° Assenti 3.5 E max 7.1 Levante 83 % 1027 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17.8° Assenti 3.6 E max 7.4 Levante 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:09

