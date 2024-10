Previsioni Meteo Mascalucia: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre a Mascalucia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica, con una leggera presenza di nuvole nel corso della sera. La temperatura percepita sarà sempre in linea con quella reale, rendendo la giornata confortevole per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, ma senza alcuna probabilità di precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,6°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,3 km/h e i 8,1 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 18,9°C. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. L’intensità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un cambiamento lieve, con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa fino al 59%. Le temperature scenderanno a 15,1°C, mantenendo comunque un clima mite. L’umidità si attesterà attorno al 78%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mascalucia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a possibili variazioni nel fine settimana, quando potrebbero verificarsi cambiamenti più significativi nel meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15° perc. +14.7° Assenti 5 O max 4.8 Ponente 84 % 1023 hPa 5 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 2.6 NO max 4 Maestrale 79 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 2.8 SO max 3.6 Libeccio 66 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.3° perc. +19.8° Assenti 6.9 SSE max 6.8 Scirocco 55 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 10.2 SE max 7.8 Scirocco 58 % 1023 hPa 17 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 5.4 ESE max 9.9 Scirocco 75 % 1023 hPa 20 poche nuvole +16° perc. +15.7° Assenti 4.3 O max 4.6 Ponente 77 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 4.8 ONO max 5.7 Maestrale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.