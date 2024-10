Previsioni Meteo Mascalucia: tutti i dettagli per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature attorno ai 15,7°C. La velocità del vento varierà tra 2,1 km/h e 4,4 km/h, proveniente da Ovest. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a 19,1°C con una diminuzione della copertura nuvolosa all’88%. Nel pomeriggio, si registreranno 21°C e nubi sparse. Martedì, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature di 15,8°C. Mercoledì, nubi sparse e temperature fino a 22°C caratterizzeranno la giornata. Giovedì, il cielo sarà nuovamente coperto con temperature attorno ai 16,2°C. Non si prevedono precipitazioni significative.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,7°C, con una temperatura percepita di 15,3°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 4,4 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 76%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 19,1°C alle 09:00. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 100% al 88%. La velocità del vento varierà tra 4,7 km/h e 8,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale. L’umidità si attesterà attorno al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature raggiungeranno il picco di 21°C alle 12:00. La copertura nuvolosa scenderà fino al 44%. La velocità del vento si manterrà tra 7,3 km/h e 9,3 km/h, con direzione Sud-Est. L’umidità rimarrà costante attorno al 55%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a 16°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 2,2 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 75%. Non si prevedono precipitazioni.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si manterranno attorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita di 15,4°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3,8 km/h, proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 75%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 19,6°C alle 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 31%. La velocità del vento varierà tra 2,7 km/h e 5,8 km/h, mantenendo una direzione meridionale. L’umidità si attesterà attorno al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che raggiungeranno i 21,1°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 40%. La velocità del vento si manterrà tra 4,4 km/h e 6,6 km/h, con direzione Sud-Est. L’umidità si attesterà attorno al 49%.

La sera porterà un cielo con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 16,5°C alle 21:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3,1 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 67%. Non si prevedono precipitazioni.

Mercoledì 30 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 42%. Le temperature si attesteranno attorno ai 16°C, con una temperatura percepita di 15,3°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 62%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 20,1°C alle 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 30%. La velocità del vento varierà tra 2,4 km/h e 3,5 km/h, mantenendo una direzione Sud. L’umidità si attesterà attorno al 46%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che raggiungeranno i 22°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 42%. La velocità del vento si manterrà tra 4,4 km/h e 8,2 km/h, con direzione Est-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 43%.

La sera porterà un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a 17°C alle 21:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3,1 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 68%. Non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 31 Ottobre

Nella notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si attesteranno attorno ai 16,2°C, con una temperatura percepita di 15,7°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,7 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 69%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi coperto, con temperature che saliranno fino a 19,4°C alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, raggiungendo l’82%. La velocità del vento varierà tra 2,5 km/h e 4,6 km/h, mantenendo una direzione Est-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 59%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che raggiungeranno i 20,1°C alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 86%. La velocità del vento si manterrà tra 4,6 km/h e 5,1 km/h, con direzione Est-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 57%.

La sera porterà un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a 17°C alle 21:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3,1 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 68%. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso e temperature miti, con picchi che raggiungeranno i 22°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e le brezze leggere accompagneranno le giornate. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di portare con sé un ombrello per eventuali sorprese.

