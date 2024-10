Previsioni Meteo Massa: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Massa si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche decisamente instabili. Le previsioni meteo indicano un’alta probabilità di precipitazioni, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando attorno ai +18°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo sempre coperto. I venti, provenienti principalmente da est e sud-est, si presenteranno con intensità variabile, ma con raffiche che potranno raggiungere i 44,9 km/h.

Durante la notte, Massa sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +18°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che si aggirerà intorno al 39%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20,9 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non miglioreranno. La pioggia moderata si intensificherà, portando a un accumulo significativo di precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili, con valori attorno ai +18°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 27,6 km/h, e la probabilità di pioggia sarà molto alta, fino al 94%.

Il pomeriggio si prevede particolarmente critico, con forti piogge che si abbatteranno su Massa. Le temperature potrebbero raggiungere un massimo di +18,9°C, ma la sensazione di umidità sarà elevata. Le raffiche di vento potranno toccare i 31,9 km/h, rendendo l’atmosfera ancora più instabile. La probabilità di precipitazioni sarà pressoché totale, con accumuli che potrebbero superare i 16 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno attorno ai +17°C, e il vento si calmerà leggermente, ma rimarrà comunque presente. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che si attesteranno intorno ai 1,77 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni meteorologiche instabili continueranno a persistere, con possibilità di ulteriori piogge anche nei giorni successivi. Gli abitanti di Massa dovranno prepararsi a un proseguimento di tempo umido e piovoso, con temperature che si manterranno su livelli miti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 19 % 10.5 E max 16.2 Levante 91 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.2 mm 13.1 E max 20.9 Levante 91 % 1012 hPa 7 pioggia moderata +18.3° perc. +18.6° 1.14 mm 13.6 ESE max 25.8 Scirocco 91 % 1010 hPa 10 forte pioggia +17.4° perc. +17.7° 6.96 mm 11.1 ESE max 24.4 Scirocco 96 % 1008 hPa 13 pioggia moderata +18.9° perc. +19.3° 3.84 mm 16.9 S max 31.1 Ostro 94 % 1006 hPa 16 pioggia fortissima +18.3° perc. +18.6° 16.77 mm 18.1 OSO max 31.9 Libeccio 94 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +17.2° perc. +17.3° 0.27 mm 6.9 SSE max 10.8 Scirocco 90 % 1007 hPa 22 pioggia moderata +18° perc. +18.2° 1.77 mm 23.7 SO max 44.9 Libeccio 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:42

