Previsioni Meteo Massa: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

Le previsioni meteo per Massa di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge intermittenti durante la mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,4°C e i 18°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord e Nord Est, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’87%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, Massa si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si manterrà attorno all’81%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 5,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo cambierà, portando piogge leggere a partire dalle 08:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18°C intorno alle 09:00. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,96 mm entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà fino a toccare il 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con la pioggia che tenderà a diminuire. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,9°C. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una velocità media di circa 7 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma l’umidità rimarrà alta, intorno all’86%.

La sera porterà un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,4°C. I venti saranno leggeri e l’umidità si manterrà attorno all’86%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dall’umidità presente nell’aria.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita a partire da Domenica. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche e l’umidità continuerà a influenzare la percezione del clima. Si consiglia di tenere a mente queste informazioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° prob. 1 % 5.5 NE max 5 Grecale 81 % 1016 hPa 4 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° prob. 9 % 3.7 NNE max 4.2 Grecale 79 % 1015 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° prob. 44 % 5.7 NE max 7.6 Grecale 81 % 1015 hPa 10 pioggia moderata +17.2° perc. +17.4° 1.96 mm 8.1 NE max 12.2 Grecale 90 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.26 mm 4.8 NNE max 6.6 Grecale 88 % 1015 hPa 16 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 35 % 7.8 N max 10.2 Tramontana 85 % 1015 hPa 19 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° prob. 11 % 7.8 NE max 8.5 Grecale 87 % 1017 hPa 22 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 30 % 9.1 NNE max 10.8 Grecale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:24

