Previsioni Meteo Massa: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

Le condizioni meteo per Massa nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa che si manterrà costante. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C. La velocità del vento varierà tra i 9 km/h e i 16,7 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-ovest. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1012 hPa.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano che la pioggia moderata persisterà, con temperature che si aggireranno tra i 18,2°C e i 18,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 20,4 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di circa 2,61 mm, rendendo l’atmosfera umida con un’umidità che toccherà il 92%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la pioggia che diventerà più leggera e la copertura nuvolosa che scenderà al 72%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,8°C, mentre la velocità del vento si ridurrà a circa 11,7 km/h. Tuttavia, le precipitazioni continueranno, seppur in misura minore, con valori di 0,69 mm e un’umidità che rimarrà elevata.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con la possibilità di cieli coperti e sporadiche piogge leggere. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 17,3°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 6 km/h, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1008 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Massa nei prossimi giorni evidenziano una continuazione di condizioni umide e piovose. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, la variabilità del meteo potrebbe portare a nuove piogge, rendendo opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.8° perc. +18.1° 0.55 mm 9.3 S max 13.5 Ostro 92 % 1011 hPa 4 pioggia moderata +18.1° perc. +18.4° 1.15 mm 13.8 SSO max 22.2 Libeccio 92 % 1010 hPa 7 pioggia moderata +18.3° perc. +18.6° 1.66 mm 16.3 SSO max 25.6 Libeccio 92 % 1008 hPa 10 pioggia moderata +18.6° perc. +18.8° 1.49 mm 16.7 SSO max 29.7 Libeccio 90 % 1008 hPa 13 pioggia moderata +18.4° perc. +18.6° 1.09 mm 18.5 SO max 29.2 Libeccio 90 % 1007 hPa 16 nubi sparse +18.4° perc. +18.6° prob. 81 % 10.4 SO max 13.4 Libeccio 88 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.26 mm 6.6 SSO max 9.3 Libeccio 88 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +17.2° perc. +17.2° 0.15 mm 5.9 SO max 7.8 Libeccio 85 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:53

