Previsioni Meteo Massa: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Massa si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’abbondante copertura nuvolosa e da piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno relativamente miti, con valori compresi tra +17,4°C e +20,2°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà punte del 92%, contribuirà a creare un clima piuttosto umido e fresco.

Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno piogge leggere, con temperature che si attesteranno attorno ai +18,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si aggireranno intorno al 29%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo il cielo coperto. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i +20,2°C intorno a mezzogiorno. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’80% e l’88%. La velocità del vento sarà contenuta, con intensità che non supereranno i 2,5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +19,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un’intensità che varierà da 0,28 mm a 0,64 mm. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non cambieranno significativamente. Le piogge leggere persisteranno, con temperature che scenderanno fino a +17,4°C. Anche in questo caso, l’umidità sarà elevata, raggiungendo il 92%. La velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Massa indicano un proseguimento di condizioni simili, con piogge leggere e temperature miti. Si prevede che la situazione meteorologica rimanga stabile, con un’alta probabilità di precipitazioni anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima umido e fresco, con l’auspicio che le condizioni possano migliorare nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.12 mm 5.5 ENE max 6.5 Grecale 83 % 1027 hPa 4 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.44 mm 5.7 NNE max 5.8 Grecale 89 % 1027 hPa 7 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.36 mm 5.9 NE max 6.5 Grecale 88 % 1028 hPa 10 pioggia leggera +19.6° perc. +19.7° 0.15 mm 1 ENE max 3.9 Grecale 82 % 1028 hPa 13 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.64 mm 1.1 NO max 3.7 Maestrale 83 % 1028 hPa 16 pioggia leggera +18.8° perc. +18.9° 0.33 mm 3.7 ENE max 4 Grecale 86 % 1027 hPa 19 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.32 mm 3.6 ENE max 4.5 Grecale 91 % 1028 hPa 22 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.48 mm 4 NE max 4.4 Grecale 91 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:18

