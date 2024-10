Previsioni Meteo Massa: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Massa si preannuncia un giorno caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo l’88%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 7,7 km/h. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno, con l’uscita delle nuvole e un aumento delle temperature.

Durante la mattina, si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 18°C intorno alle 10:00, con cielo sereno e una copertura nuvolosa che scenderà al 10%. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, mantenendo una brezza leggera. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, intorno ai 17,3°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno della pioggia leggera tra le 13:00 e le 14:00, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 46%. Tuttavia, a partire dalle 15:00, si prevede un miglioramento, con nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature percepite si manterranno stabili, attorno ai 16,5°C.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 13°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, ma senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni meteo per Massa indicano un sabato che inizierà con pioggia, ma che si trasformerà in una giornata più serena e gradevole. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento di queste condizioni, con temperature che si manterranno stabili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più mite, mentre le piogge di oggi saranno solo un ricordo.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.14 mm 7.5 NE max 7.8 Grecale 81 % 1011 hPa 4 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° prob. 19 % 7.3 NNE max 7.4 Grecale 79 % 1012 hPa 7 poche nuvole +14.4° perc. +13.8° prob. 11 % 6.4 NNE max 7.1 Grecale 75 % 1013 hPa 10 cielo sereno +18° perc. +17.3° prob. 4 % 2.9 SO max 4.4 Libeccio 57 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +17.1° perc. +16.6° 0.18 mm 7.3 OSO max 6.8 Libeccio 68 % 1012 hPa 16 nubi sparse +16.4° perc. +16° prob. 8 % 3.3 O max 4 Ponente 74 % 1013 hPa 19 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 5.3 NNE max 4.5 Grecale 80 % 1014 hPa 22 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 6 NNE max 4.7 Grecale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.