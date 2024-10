Previsioni Meteo Massafra: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massafra di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, ma l’umidità elevata e il vento sostenuto potrebbero rendere la percezione del freddo più intensa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,9°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Sud Est con velocità che supererà i 30 km/h, portando a raffiche fino a 56,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, e si registreranno piccole quantità di pioggia, con accumuli che potranno arrivare a 5,25 mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. La pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno tra +18,2°C e +20,5°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità media di circa 30 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli che potranno raggiungere i 3,12 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà un lieve cambiamento, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +19°C. Il vento si manterrà sostenuto, con velocità che varieranno tra 20 km/h e 26 km/h. Non si escludono brevi rovesci di pioggia, ma le precipitazioni saranno meno intense rispetto alla mattina.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un ritorno delle piogge, che si presenteranno di intensità moderata. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i +17°C. L’umidità rimarrà elevata, superando il 90%, e il vento continuerà a soffiare da Est, mantenendo una certa freschezza nell’aria.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massafra nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che la situazione meteo migliori solo a partire da Martedì, quando le condizioni potrebbero stabilizzarsi, portando a cieli più sereni e temperature in aumento. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e vento, mantenendo a disposizione abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni atmosferiche avverse.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.8° perc. +18.9° 0.97 mm 34.1 ESE max 52 Scirocco 80 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.3 mm 35.6 SE max 50.6 Scirocco 84 % 1017 hPa 7 pioggia moderata +18.8° perc. +18.7° 2.49 mm 30.3 SE max 47.9 Scirocco 78 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +19.9° perc. +19.9° 0.36 mm 31.1 SE max 40.8 Scirocco 76 % 1022 hPa 13 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° prob. 25 % 26.7 SE max 34.3 Scirocco 77 % 1022 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° prob. 41 % 20.3 ESE max 31.4 Scirocco 82 % 1023 hPa 19 pioggia moderata +17.3° perc. +17.6° 3.2 mm 22.4 ESE max 42.2 Scirocco 94 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.33 mm 22.1 ESE max 39.3 Scirocco 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:59

