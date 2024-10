Previsioni Meteo Massafra: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massafra di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una graduale apertura verso condizioni più serene. Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i 24°C. La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo poco nuvoloso, mantenendo temperature gradevoli.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Massafra presenterà un cielo coperto con una temperatura di circa 17,9°C. L’umidità sarà alta, attorno al 67%, e il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 5 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 17°C fino alle prime luci dell’alba.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 11:00, quando si registrerà una temperatura di 23,8°C. L’umidità si attesterà intorno al 41%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varierà tra i 4 km/h e i 8 km/h. Le condizioni di cielo coperto inizieranno a migliorare, portando a un pomeriggio più soleggiato.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 24,2°C alle 13:00 e scenderanno gradualmente fino a 21,2°C alle 16:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 15,5 km/h.

La sera si prevede tranquilla, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole, permettendo di godere di una serata piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massafra nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le temperature miti renderanno le serate piacevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.8° perc. +17.4° Assenti 5.7 N max 6.2 Tramontana 67 % 1018 hPa 4 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° Assenti 7.8 N max 11.3 Tramontana 69 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° Assenti 7.6 N max 10.7 Tramontana 61 % 1020 hPa 10 cielo coperto +23.4° perc. +22.8° Assenti 5.8 NNE max 9.6 Grecale 41 % 1019 hPa 13 poche nuvole +24.2° perc. +23.7° Assenti 1.6 NE max 10.4 Grecale 41 % 1017 hPa 16 cielo sereno +21.2° perc. +20.8° Assenti 8.3 ENE max 15.5 Grecale 56 % 1018 hPa 19 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 6.5 NNO max 8.8 Maestrale 70 % 1018 hPa 22 poche nuvole +18° perc. +17.6° Assenti 7.8 NNO max 8.8 Maestrale 69 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:08

