Previsioni Meteo Massafra: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Massafra di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,1°C e i 22,9°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 18,6 km/h nel pomeriggio. L’umidità si attesterà attorno al 66%, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 11%, e il vento soffierà leggero da Nord Est a una velocità di circa 4 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 75%, garantendo una notte tranquilla.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22,9°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà per lo più sereno con poche nuvole, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 50% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che toccheranno i 22,6°C alle ore 14:00. Il cielo sarà sereno e la copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente al 6%. La brezza leggera proveniente da Sud Est porterà un po’ di freschezza, con raffiche che potranno arrivare fino a 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento nella copertura nuvolosa, con nubi sparse che aumenteranno fino a raggiungere il 62%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 18,5°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massafra nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni meteo generalmente serene. Tuttavia, si dovrà prestare attenzione all’aumento della nuvolosità previsto per la sera. Domani e nei giorni successivi, si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 23°C, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.4° perc. +16.1° Assenti 1.9 NE max 3.1 Grecale 75 % 1015 hPa 4 poche nuvole +16.1° perc. +15.7° Assenti 4 NE max 4.8 Grecale 75 % 1015 hPa 7 poche nuvole +18.9° perc. +18.5° Assenti 2.2 ENE max 4.2 Grecale 62 % 1017 hPa 10 poche nuvole +21.9° perc. +21.5° Assenti 7.9 S max 6 Ostro 52 % 1018 hPa 13 poche nuvole +22.8° perc. +22.5° Assenti 8.8 S max 8.6 Ostro 51 % 1017 hPa 16 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 13 SE max 16.7 Scirocco 60 % 1017 hPa 19 cielo sereno +19.2° perc. +18.9° Assenti 9 SE max 15.8 Scirocco 66 % 1019 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 7.7 SE max 13.2 Scirocco 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:19

