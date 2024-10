Previsioni Meteo Massafra: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massafra di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite e variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente, con nubi sparse e temperature in lieve calo. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con un cielo nuvoloso.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e temperature che varieranno tra 16,6°C e 17,4°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,3 km/h e 1,8 km/h, proveniente principalmente da est e sud-est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 11:00, quando si registreranno temperature che toccheranno i 21,9°C. La brezza leggera, con velocità che raggiungerà i 9 km/h, contribuirà a rendere il clima gradevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 55% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa fino al 57%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18,9°C alle 16:00. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà sempre più nuvoloso, raggiungendo una copertura del 99% entro le 19:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, e la pressione atmosferica si manterrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massafra nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in calo, con un aumento della copertura nuvolosa. Domenica si prevede un clima simile, con possibilità di pioggia nei giorni successivi. Gli amanti del clima mite potranno godere di questa giornata, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.2° perc. +17° Assenti 1.7 SE max 3.2 Scirocco 80 % 1024 hPa 4 cielo sereno +16.6° perc. +16.4° Assenti 0.4 S max 2.4 Ostro 81 % 1023 hPa 7 poche nuvole +18.4° perc. +18.2° Assenti 2.1 E max 3.9 Levante 73 % 1024 hPa 10 poche nuvole +21.3° perc. +21° Assenti 7.1 SSE max 6.7 Scirocco 58 % 1023 hPa 13 poche nuvole +21.8° perc. +21.5° Assenti 12.3 S max 11.2 Ostro 57 % 1022 hPa 16 nubi sparse +18.9° perc. +18.8° Assenti 9.4 S max 12.9 Ostro 75 % 1022 hPa 19 cielo coperto +18° perc. +18° Assenti 6 S max 9.5 Ostro 81 % 1023 hPa 22 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° Assenti 5.4 SSE max 8.1 Scirocco 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 16:51

