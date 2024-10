Previsioni Meteo Massafra: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 15 Ottobre a Massafra indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +17,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i +25,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +23,7°C. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, mantenendo comunque condizioni di bel tempo.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Massafra vedrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +18,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, con un’umidità che si attesterà intorno al 67%. La mattina si aprirà con poche nuvole e un incremento della temperatura, che toccherà i +20,3°C alle 07:00. Le condizioni rimarranno stabili fino a mezzogiorno, quando si registreranno poche nuvole e una temperatura di +25,4°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +23,7°C alle 15:00. Le condizioni di bel tempo continueranno fino alla sera, quando le temperature si attesteranno attorno ai +19°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Massafra indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su livelli piacevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste belle giornate, poiché le temperature potrebbero subire un lieve abbassamento nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 7.3 NNO max 7.9 Maestrale 66 % 1019 hPa 4 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° Assenti 8.6 N max 10.6 Tramontana 68 % 1019 hPa 7 poche nuvole +20.3° perc. +20° Assenti 10.7 N max 16.2 Tramontana 60 % 1020 hPa 10 nubi sparse +24.5° perc. +24.2° Assenti 6.8 N max 10.4 Tramontana 44 % 1020 hPa 13 poche nuvole +25.2° perc. +25° Assenti 4 N max 12.2 Tramontana 44 % 1018 hPa 16 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 8.5 NNE max 15.3 Grecale 60 % 1019 hPa 19 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 8.1 NNO max 10.9 Maestrale 69 % 1020 hPa 22 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° Assenti 8.2 NNO max 10.7 Maestrale 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:07

