Previsioni Meteo Massarosa: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Massarosa si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est-nord est, e l’umidità si manterrà alta, superando il 90%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, con valori attorno al 24%. Il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, rendendo la mattinata gradevole, nonostante l’umidità rimanga elevata.

Nel pomeriggio, il clima subirà un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, ma la sensazione termica potrebbe risultare leggermente inferiore. La velocità del vento sarà molto bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 65%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno grandi variazioni. Il cielo continuerà a essere nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18°C. La brezza leggera proveniente da nord-est accompagnerà la serata, mantenendo l’umidità attorno all’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Massarosa nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili variazioni meteo, in particolare per quanto riguarda l’umidità, che potrebbe influenzare la percezione del caldo. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con possibili schiarite nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Massarosa

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° Assenti 6.6 ENE max 7.1 Grecale 90 % 1019 hPa 5 nubi sparse +16° perc. +16° Assenti 7.6 ENE max 8.5 Grecale 89 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° Assenti 6.1 E max 7.5 Levante 76 % 1020 hPa 11 poche nuvole +22.7° perc. +22.7° Assenti 4 SSE max 6 Scirocco 65 % 1020 hPa 14 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 2.6 SSO max 4.5 Libeccio 65 % 1018 hPa 17 nubi sparse +19.3° perc. +19.5° Assenti 1.2 NNO max 3.5 Maestrale 83 % 1018 hPa 20 nubi sparse +18.6° perc. +18.8° Assenti 4.9 NE max 4.3 Grecale 85 % 1019 hPa 23 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° Assenti 6.4 ENE max 7.4 Grecale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:30

