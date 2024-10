Previsioni Meteo Massarosa: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 4 Ottobre, Massarosa si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano la presenza di piogge leggere durante le prime ore della notte, seguite da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, anche se il cielo rimarrà nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13,9°C e i 16,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà il tutto.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Massarosa registrerà piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,9°C, con una temperatura percepita di 13,6°C. La velocità del vento sarà di circa 6,8 km/h proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,14 mm.

Con l’arrivo della mattina, il meteo non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 16,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a mantenersi bassa, con valori che si aggireranno tra i 4,5 km/h e i 6,9 km/h. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, ma rimarrà presente un’alta umidità, attorno al 69%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non cambieranno drasticamente. Il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,6°C. Anche in questo frangente, la brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che potrà raggiungere i 9,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma l’umidità continuerà a mantenersi elevata.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14,4°C. Il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento si manterrà costante, con valori simili a quelli del pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massarosa indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.8° perc. +13.5° 0.16 mm 6.3 NE max 7.8 Grecale 87 % 1004 hPa 4 cielo coperto +13.6° perc. +13.3° prob. 60 % 5.7 NE max 6.6 Grecale 85 % 1005 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +13.7° prob. 29 % 5.3 ENE max 6.2 Grecale 84 % 1007 hPa 10 cielo coperto +16.5° perc. +16° prob. 29 % 3.3 NE max 5.9 Grecale 69 % 1007 hPa 13 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° prob. 39 % 6.9 NNO max 7.8 Maestrale 71 % 1007 hPa 16 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° prob. 27 % 7 N max 9.5 Tramontana 74 % 1008 hPa 19 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° prob. 1 % 6.6 NE max 8.7 Grecale 77 % 1010 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° prob. 9 % 6 ENE max 8 Grecale 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:49

