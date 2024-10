Previsioni Meteo Massarosa: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massarosa di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La mattina porterà un parziale diradamento delle nuvole, con temperature in aumento fino a raggiungere i 21,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La sera si prevede tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Massarosa sperimenterà un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est a 7,5 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più favorevoli. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,5°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno toccare i 23,3 km/h. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 71%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, mentre la brezza si manterrà leggera, con velocità di circa 9,8 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 77%, garantendo un pomeriggio piacevole e soleggiato.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo un clima gradevole. L’umidità si attesterà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica salirà fino a 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massarosa nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno sopra i 15°C e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 22 % 7.1 NNE max 8.4 Grecale 87 % 1018 hPa 4 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° prob. 22 % 6.3 NE max 8.1 Grecale 87 % 1018 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° prob. 18 % 8.6 NNE max 13.6 Grecale 87 % 1020 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 18 % 13 NNE max 23.3 Grecale 75 % 1021 hPa 13 poche nuvole +21.4° perc. +21.5° prob. 7 % 12.3 NE max 22.1 Grecale 73 % 1021 hPa 16 cielo sereno +19° perc. +19.1° prob. 2 % 8.9 NE max 12 Grecale 82 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 9.4 NNE max 11.2 Grecale 82 % 1025 hPa 22 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° Assenti 7.6 NE max 8.4 Grecale 81 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:22

