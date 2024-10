Previsioni Meteo Massarosa: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Massarosa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno per tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che rimarrà completamente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,5°C e i 20,8°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’87-94%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-est, con velocità comprese tra i 4,4 km/h e i 7,3 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 94%, e il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 8,8 km/h.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera persisterà, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 20,8°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, l’umidità rimarrà alta, attorno all’81-90%, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19,3°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli che potranno variare tra i 0,2 mm e i 0,98 mm. L’umidità si manterrà elevata, tra l’83% e il 91%, mentre il vento rimarrà debole.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,5°C. La pioggia leggera non darà tregua, e l’umidità continuerà a essere alta, raggiungendo il 94%. Anche in questo caso, il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massarosa indicano una giornata di Mercoledì 23 Ottobre all’insegna della pioggia leggera e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibilità di miglioramenti solo nel fine settimana. È consigliabile prepararsi a una settimana di pioggia e mantenere un occhio sulle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.67 mm 6.7 ENE max 7.7 Grecale 89 % 1027 hPa 4 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.77 mm 6.6 NE max 7.7 Grecale 92 % 1027 hPa 7 pioggia leggera +17.5° perc. +17.7° 0.35 mm 6 ENE max 8.1 Grecale 90 % 1028 hPa 10 pioggia leggera +20.1° perc. +20.3° 0.1 mm 6.4 E max 9.1 Levante 81 % 1028 hPa 13 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.98 mm 3.1 E max 5.5 Levante 83 % 1028 hPa 16 pioggia leggera +18.5° perc. +18.8° 0.25 mm 7.2 E max 9.1 Levante 89 % 1027 hPa 19 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.19 mm 6.5 ENE max 7.8 Grecale 92 % 1028 hPa 22 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.38 mm 5.8 ENE max 6.9 Grecale 93 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.