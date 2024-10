Previsioni Meteo Massarosa: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 26 Ottobre, Massarosa si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità e piogge intermittenti. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che proseguiranno con intensità minore fino al mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17°C e i 18°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa, segno di una certa stabilità, nonostante la presenza di nuvole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a presentarsi coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 21°C. La ventilazione si farà più leggera, con velocità che scenderanno sotto i 10 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non si escludono brevi schiarite nel tardo pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, le nubi si faranno più sparse, ma il cielo rimarrà in gran parte coperto. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 18°C. La ventilazione continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono occasionali piogge leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per Massarosa indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle schiarite e una diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, mantenendo un clima piuttosto umido. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, programmando le loro uscite con attenzione.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Massarosa

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.4° perc. +17.6° 0.95 mm 7.4 E max 9.9 Levante 95 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.81 mm 10.3 E max 13.6 Levante 94 % 1022 hPa 7 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° prob. 23 % 11 E max 14.6 Levante 92 % 1022 hPa 10 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° prob. 21 % 10.4 E max 14.4 Levante 78 % 1022 hPa 13 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 21 % 9.6 ESE max 14.5 Scirocco 74 % 1021 hPa 16 nubi sparse +19.7° perc. +19.9° prob. 16 % 5.6 E max 6.9 Levante 85 % 1020 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 16 % 7.1 E max 8 Levante 87 % 1021 hPa 22 cielo coperto +17.8° perc. +18° prob. 28 % 7.1 E max 7.8 Levante 89 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:13

