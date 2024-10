Previsioni Meteo Matera: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Matera di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,5°C e i 24,7°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 26,2 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 54%, e il vento soffierà da Sud Est con una velocità di circa 2,6 km/h. Le condizioni non faranno registrare precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino a metà giornata, con temperature che saliranno fino a 24,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14 km/h, e l’umidità scenderà progressivamente fino al 43%. Non si prevedono piogge, quindi sarà un’ottima occasione per attività all’aperto, nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un passaggio a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, con intensità che potrà arrivare fino a 19 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 16,5°C e l’umidità raggiungerà il 92%. Il vento si calmerà, mantenendosi attorno ai 9,5 km/h. Questo clima sereno favorirà una piacevole conclusione della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Matera nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si schiarirà nel fine settimana. Si consiglia di approfittare delle belle giornate per attività all’aperto, tenendo sempre d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.6° perc. +18° Assenti 2.6 SE max 3.1 Scirocco 54 % 1021 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +17.9° Assenti 6.6 NNO max 10.6 Maestrale 54 % 1022 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +18.3° Assenti 6.2 S max 8 Ostro 54 % 1021 hPa 9 cielo coperto +20.8° perc. +20.2° Assenti 12.3 S max 21 Ostro 51 % 1021 hPa 12 cielo coperto +24.7° perc. +24.4° Assenti 16.9 SSE max 18 Scirocco 43 % 1020 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +21.6° Assenti 19 SE max 23.5 Scirocco 51 % 1019 hPa 18 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 10.8 SSE max 22.3 Scirocco 73 % 1020 hPa 21 poche nuvole +16.9° perc. +16.9° Assenti 8.9 SSE max 17.7 Scirocco 87 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.