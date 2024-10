Previsioni Meteo Matera: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Matera si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 21°C durante le ore centrali della giornata, con un graduale abbassamento verso la sera. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nel pomeriggio, mentre le raffiche di vento si presenteranno moderate, con velocità che varieranno tra 6,5 km/h e 13 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, ma le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 100% nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano che le temperature percepite saranno leggermente inferiori rispetto a quelle reali, a causa dell’umidità che si manterrà intorno al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18°C. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un leggero abbassamento della temperatura percepita. La sera porterà un ulteriore calo termico, con valori che si attesteranno intorno ai 15°C. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, mantenendo il cielo prevalentemente grigio.

In conclusione, le previsioni meteo per Matera nei prossimi giorni indicano una continuazione di questo trend nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili ma fresche. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, accompagnata da possibili piogge. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni climatiche variabili e mantenere un occhio attento sulle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +14.1° Assenti 2.3 NNO max 3.3 Maestrale 93 % 1024 hPa 4 cielo sereno +13.7° perc. +13.5° Assenti 6.2 NNO max 6.1 Maestrale 89 % 1024 hPa 7 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° Assenti 6.8 NNO max 10.3 Maestrale 75 % 1026 hPa 10 cielo coperto +20° perc. +19.6° Assenti 8.9 NNO max 9.5 Maestrale 56 % 1025 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +20.7° Assenti 9 N max 8.6 Tramontana 47 % 1023 hPa 16 cielo coperto +18° perc. +17.5° Assenti 8.8 NNE max 12.6 Grecale 63 % 1023 hPa 19 cielo coperto +16° perc. +15.5° Assenti 7.7 NNO max 8.6 Maestrale 72 % 1024 hPa 22 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° Assenti 9.6 NNO max 13.6 Maestrale 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:51

