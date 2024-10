Previsioni Meteo Matera: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Matera di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 15°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 21°C. Tuttavia, nel pomeriggio, le temperature inizieranno a diminuire, scendendo fino a 16°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore centrali della giornata, con un cielo che si presenterà coperto per gran parte del tempo.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno tra 14,5°C e 15,4°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 2,2 km/h e i 3,8 km/h, proveniente principalmente da sud. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con temperature che saliranno fino a 21°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 46% intorno alle 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra 4 km/h e 10,3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che toccherà il 91%. Le temperature scenderanno fino a 16°C verso le 17:00, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 83%. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da sud-est.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. L’umidità raggiungerà il 91%, rendendo l’aria piuttosto umida. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento a partire da Domenica. Tuttavia, per Sabato, ci si aspetta una giornata nuvolosa e fresca, ideale per attività al coperto o per godere della bellezza della città in un’atmosfera autunnale. Gli amanti della natura e delle passeggiate all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo e prepararsi a eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 3.8 S max 4 Ostro 80 % 1024 hPa 3 cielo sereno +14.7° perc. +14.4° Assenti 2.3 SSE max 2.9 Scirocco 81 % 1023 hPa 6 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 2 SSE max 3.2 Scirocco 81 % 1024 hPa 9 nubi sparse +19.1° perc. +18.6° Assenti 7 SSE max 7.7 Scirocco 59 % 1024 hPa 12 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° Assenti 11.5 SSE max 10.8 Scirocco 50 % 1022 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18.5° Assenti 12.9 SSE max 14.5 Scirocco 62 % 1022 hPa 18 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° Assenti 7.9 SSE max 13.8 Scirocco 88 % 1023 hPa 21 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° Assenti 6.6 SSE max 10.2 Scirocco 92 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.