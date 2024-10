Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 29 Ottobre a Matera indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma si prevede una tendenza verso cieli più coperti nel corso della giornata.

Nel corso della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno. Le nuvole saranno sparse, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,9 km/h. L’umidità sarà in calo, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono piogge. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso la fine della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 76%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Matera indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni seguenti, ma senza particolari eventi meteorologici significativi. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.8° perc. +13.5° Assenti 10 NO max 15 Maestrale 88 % 1024 hPa 4 poche nuvole +13.2° perc. +12.9° Assenti 10.1 NO max 14.9 Maestrale 90 % 1024 hPa 7 poche nuvole +15.5° perc. +15.2° Assenti 10.5 NO max 15.9 Maestrale 78 % 1025 hPa 10 poche nuvole +20.6° perc. +20.1° Assenti 11.3 NNO max 12.9 Maestrale 52 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.1° perc. +21.5° Assenti 10.3 N max 11.1 Tramontana 44 % 1022 hPa 16 cielo coperto +18.3° perc. +17.7° Assenti 9.2 N max 14.5 Tramontana 60 % 1023 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 7.7 NNO max 9.9 Maestrale 74 % 1023 hPa 22 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 9.8 NO max 14.9 Maestrale 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:50

