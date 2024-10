Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Matera indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo alla luce solare di prevalere. I venti, moderati e provenienti da Nord Ovest, contribuiranno a mantenere un clima fresco e piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,6°C, con un cielo che si presenterà sereno e una copertura nuvolosa pari al 18%. La velocità del vento sarà di circa 10,9 km/h, creando una leggera brezza vivace. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Durante la mattina, il clima rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 21,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. La velocità del vento varierà tra 11 e 15 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 44% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili intorno ai 19,8°C, con un cielo ancora sereno e una leggera intensificazione della brezza. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 2%, mentre l’umidità continuerà a oscillare tra il 44% e il 51%. Le condizioni di vento si presenteranno simili a quelle della mattina, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 44%. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una brezza vivace. L’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni evidenziano un clima stabile e prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole e di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.3° perc. +13° Assenti 11.2 NO max 20.3 Maestrale 86 % 1023 hPa 4 cielo sereno +12.7° perc. +12.3° Assenti 11.2 NO max 18.7 Maestrale 87 % 1023 hPa 7 cielo sereno +14.9° perc. +14.5° Assenti 12.8 NO max 21.9 Maestrale 77 % 1023 hPa 10 cielo sereno +19.9° perc. +19.3° Assenti 15.2 NNO max 18 Maestrale 51 % 1023 hPa 13 cielo sereno +21.4° perc. +20.7° Assenti 15.3 NNO max 16.8 Maestrale 44 % 1021 hPa 16 cielo sereno +17.4° perc. +16.7° Assenti 10.6 N max 17 Tramontana 60 % 1021 hPa 19 nubi sparse +15° perc. +14.6° Assenti 12 NNO max 24.7 Maestrale 77 % 1022 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 11.8 NO max 23.3 Maestrale 86 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:49

