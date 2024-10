Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Matera di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle ore notturne e serali, mentre si assisterà a momenti di sereno nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 15,8°C e i 26,7°C, con un aumento della frescura nelle ore serali. I venti si presenteranno moderati, con una velocità media di circa 10-15 km/h.

Durante la notte, Matera si troverà sotto un cielo completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,2°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, attorno al 58%, e i venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 10 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1008 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,6°C alle 07:00 e arrivando a 24,7°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, passando dal 100% al 92%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che varierà tra 7 e 15 km/h.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 26,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 22% alle 15:00, permettendo di godere di un clima più soleggiato. I venti si presenteranno moderati, con una velocità di circa 10-12 km/h.

Con l’arrivo della sera, le nuvole torneranno a coprire il cielo, portando a una diminuzione delle temperature che scenderanno fino a 15,8°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%, e i venti si faranno più leggeri, mantenendosi attorno ai 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno gradevoli durante il giorno e un aumento dell’umidità nelle ore serali. Domani, ci si aspetta un ulteriore abbassamento delle temperature e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un fine settimana che potrebbe riservare sorprese in termini di condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° Assenti 10.4 OSO max 18.6 Libeccio 58 % 1008 hPa 3 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° prob. 1 % 6.8 OSO max 8.6 Libeccio 59 % 1008 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.3° Assenti 7.3 O max 17.2 Ponente 64 % 1009 hPa 9 cielo coperto +23.2° perc. +22.5° Assenti 15.4 ONO max 18.8 Maestrale 37 % 1011 hPa 12 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 12 NO max 17.4 Maestrale 21 % 1010 hPa 15 poche nuvole +24.2° perc. +23.5° Assenti 10.7 NNO max 14.4 Maestrale 31 % 1011 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.1° Assenti 12.8 NNE max 21.7 Grecale 60 % 1014 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 7.6 NNO max 12.3 Maestrale 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:15

