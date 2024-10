Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Matera di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 22°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 23 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, oscillando tra il 58% e il 94% durante la giornata.

Durante la notte, Matera si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevederanno precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con direzione Sud-Est e raffiche che potranno raggiungere i 21 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 20°C intorno alle 08:00. L’umidità sarà alta, attorno al 73%, e il vento continuerà a soffiare da Sud, mantenendo una velocità di circa 12 km/h. Non si prevedono piogge, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 76%. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0.42 mm. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno arrivare a 18 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C. Le piogge continueranno, seppur in forma leggera, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 92%. La velocità del vento diminuirà, rendendo la serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a cieli più sereni e temperature gradevoli. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite e un abbassamento dell’umidità, rendendo il clima più piacevole per attività all’aperto. Pertanto, chiunque desideri visitare Matera nei prossimi giorni potrà godere di un clima più favorevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.1° perc. +17.3° prob. 4 % 9.4 SSE max 21 Scirocco 92 % 1019 hPa 3 cielo coperto +17.7° perc. +18° prob. 4 % 12.5 SE max 23.1 Scirocco 94 % 1018 hPa 6 cielo coperto +17.8° perc. +18.1° prob. 3 % 12.2 SSE max 21.4 Scirocco 92 % 1018 hPa 9 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° Assenti 10 S max 11 Ostro 68 % 1018 hPa 12 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° Assenti 15.4 SSE max 18.4 Scirocco 62 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +20.8° perc. +20.7° 0.42 mm 13.1 SE max 16.2 Scirocco 68 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.2 mm 7.5 SSE max 14.5 Scirocco 92 % 1016 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +17.4° prob. 27 % 2.8 S max 5.3 Ostro 92 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:04

