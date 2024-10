Previsioni Meteo Mazara del Vallo: il bollettino per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’88% e temperature intorno ai +19,8°C. Il vento soffierà a 21,9 km/h da Est-Sud Est, con raffiche fino a 34,2 km/h. Martedì, il cielo presenterà nubi sparse e temperature attorno ai +19,2°C. Nel pomeriggio, si raggiungeranno i +21,1°C. Mercoledì, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si attesteranno sui +21,8°C. Giovedì, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e piogge leggere nel pomeriggio, con temperature intorno ai +19°C. L’umidità sarà elevata, mantenendo un clima fresco.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,8°C, percepita come +19,8°C. La velocità del vento sarà di 21,9 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 34,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con una copertura nuvolosa che scenderà al 51% entro le 11:00. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i +22°C alle 12:00, con una temperatura percepita di +22,1°C. La velocità del vento si ridurrà a 18 km/h, mantenendo la direzione da Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. La temperatura scenderà leggermente a +21,4°C alle 15:00, con una temperatura percepita di +21,5°C. La velocità del vento sarà di 10,6 km/h, con un’intensità di brezza. L’umidità aumenterà fino al 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 27%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,4°C alle 23:00, con una temperatura percepita di +19,4°C. La velocità del vento sarà di 11,5 km/h, con direzione Est-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 27%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,2°C, percepita come +19,3°C. La velocità del vento sarà di 11,6 km/h, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 13,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 34% al 42%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i +21,4°C alle 12:00, con una temperatura percepita di +21,4°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 7 km/h, con direzione Sud. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 52%. La temperatura si attesterà intorno ai +21,1°C alle 15:00, con una temperatura percepita di +21,1°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h, mantenendo la direzione da Sud-Sud Est. L’umidità aumenterà fino al 71%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 39%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,1°C alle 23:00, con una temperatura percepita di +19,1°C. La velocità del vento sarà di 6,9 km/h, con direzione Est-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Mercoledì 30 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 36%. La temperatura si attesterà intorno ai +19°C, percepita come +19°C. La velocità del vento sarà di 9,4 km/h, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 29% al 38%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i +21,8°C alle 12:00, con una temperatura percepita di +21,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13,8 km/h, con direzione Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1021 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 59%. La temperatura si attesterà intorno ai +21,3°C alle 15:00, con una temperatura percepita di +21,3°C. La velocità del vento sarà di 13,5 km/h, mantenendo la direzione da Est-Sud Est. L’umidità aumenterà fino al 69%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1020 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,9°C alle 21:00, con una temperatura percepita di +19,9°C. La velocità del vento sarà di 8,6 km/h, con direzione Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 31 Ottobre

Nella notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,6°C, percepita come +19,7°C. La velocità del vento sarà di 17,6 km/h, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 21,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta. La temperatura si attesterà intorno ai +19,5°C alle 02:00, con una temperatura percepita di +19,6°C. La velocità del vento sarà di 13 km/h, mantenendo la direzione da Est. L’umidità si attesterà attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,2°C alle 03:00, con una temperatura percepita di +19,2°C. La velocità del vento sarà di 12,3 km/h, mantenendo la direzione da Est. L’umidità aumenterà fino al 78%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1020 hPa. Si prevedono precipitazioni leggere.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,7°C alle 23:00, con una temperatura percepita di +19,8°C. La velocità del vento sarà di 12,1 km/h, con direzione Est-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Si prevedono ancora precipitazioni leggere.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un andamento prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai +19°C e +22°C. Si prevedono piogge leggere per Giovedì 31 Ottobre, mentre nei giorni precedenti il tempo si presenterà variabile con nubi sparse e occasionali schiarite. La presenza di umidità elevata e venti moderati contribuirà a un clima fresco, tipico della stagione autunnale. Si consiglia di tenere in considerazione le condizioni meteo per eventuali attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.