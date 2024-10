Previsioni Meteo Mazara del Vallo: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 21°C.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà comunque nuvoloso. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 21,8°C nel pomeriggio, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 11,9 km/h nel pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 73%.

Durante la sera, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e una temperatura che scenderà a circa 19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa, contribuendo a un clima complessivamente tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una variabilità della copertura nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica si preannuncia favorevole, con un clima mite che accompagnerà i residenti e i visitatori della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 6.6 SO max 8.2 Libeccio 74 % 1022 hPa 5 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 7.3 ESE max 7.8 Scirocco 72 % 1021 hPa 8 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 7.3 ESE max 8.4 Scirocco 66 % 1022 hPa 11 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° Assenti 7.8 SSO max 9 Libeccio 68 % 1023 hPa 14 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° Assenti 11 SE max 12.2 Scirocco 71 % 1021 hPa 17 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° Assenti 5.3 SSE max 6.1 Scirocco 79 % 1022 hPa 20 poche nuvole +19.8° perc. +20° Assenti 7.4 ESE max 7.6 Scirocco 82 % 1022 hPa 23 poche nuvole +19.3° perc. +19.5° Assenti 13 ESE max 14.7 Scirocco 85 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.