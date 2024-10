Previsioni Meteo Mazara del Vallo: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,7°C e i 21,4°C, mentre i venti, prevalentemente da ovest-nordovest, si presenteranno con intensità variabile. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa durante la giornata, rendendo il clima complessivamente stabile.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole, favorendo un clima mite. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,1°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che non supererà il 22%. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 21,1°C entro le 08:00. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che toccherà i 22,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori inferiori al 1%. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi al 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 21,4°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 25,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, e l’umidità si attesterà attorno al 57%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà progressivamente più coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20,3°C. I venti, pur mantenendo una certa intensità, si presenteranno con velocità variabile, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani, si prevede una giornata simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 21°C. Dopodomani, le condizioni meteo potrebbero subire ulteriori variazioni, con possibilità di un incremento delle nubi e una leggera diminuzione delle temperature. Sarà quindi opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.1° perc. +20.1° prob. 23 % 14.3 ONO max 18.1 Maestrale 74 % 1013 hPa 4 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° prob. 16 % 16.2 ONO max 20.3 Maestrale 74 % 1013 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 19.4 ONO max 21.7 Maestrale 65 % 1014 hPa 10 cielo sereno +21.3° perc. +21° Assenti 23.6 ONO max 27.4 Maestrale 60 % 1015 hPa 13 poche nuvole +21.4° perc. +21.1° Assenti 25.1 ONO max 31.6 Maestrale 58 % 1014 hPa 16 poche nuvole +20.8° perc. +20.5° Assenti 22.6 NO max 29.6 Maestrale 58 % 1014 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20° Assenti 17.3 ONO max 24.4 Maestrale 61 % 1015 hPa 22 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 16.3 NO max 20.2 Maestrale 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.