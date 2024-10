Previsioni Meteo Meda: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 24 Ottobre, Meda si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente piovoso, con previsioni del tempo che indicano pioggia leggera per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%. I venti saranno deboli, prevalentemente da est, con velocità che varieranno tra 0,9 km/h e 5 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera, con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 95%. I venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia leggera, con temperature che varieranno da 14,9°C a 16,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e si registreranno deboli precipitazioni, con accumuli che non supereranno i 0,42 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 87-95%, e i venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,8 km/h e 4,7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento della pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno, seppur con intensità ridotta. L’umidità si manterrà attorno al 88-92%, mentre i venti saranno sempre leggeri, con velocità che varieranno tra 4,1 km/h e 4,6 km/h.

La sera porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 14,8°C. Le piogge riprenderanno, seppur con intensità leggera, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 93%. I venti continueranno a essere deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Meda nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita prevista per il fine settimana. Tuttavia, per Giovedì 24 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature miti e venti leggeri.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Meda

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.18 mm 0.9 ESE max 3.5 Scirocco 95 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.18 mm 1 ESE max 3.6 Scirocco 94 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.33 mm 1.8 SSE max 5 Scirocco 95 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.37 mm 4 ESE max 9.8 Scirocco 94 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +16.1° perc. +16° 0.14 mm 3.5 ESE max 8.4 Scirocco 87 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.19 mm 4.1 ESE max 10.3 Scirocco 91 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15° perc. +15° prob. 57 % 4.5 E max 11.7 Levante 92 % 1027 hPa 21 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.11 mm 4.5 E max 11.5 Levante 93 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:17

