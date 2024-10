Previsioni Meteo Meda: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Meda indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,1°C durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, contribuendo a un’atmosfera gradevole, ma con un aumento dell’umidità che si farà sentire nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno all’1%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,9°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. L’umidità inizierà a scendere, stabilizzandosi attorno al 53%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, raggiungendo una copertura nuvolosa del 96% entro le 16:00. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 17,3°C alle 17:00. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 65%.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 15,5°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà al 100% alle 19:00, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 70%. Il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 3,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Meda mostrano un trend di temperature in lieve calo, con un aumento della copertura nuvolosa e un’ulteriore possibilità di pioggia nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Meda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 4.4 N max 4.1 Tramontana 78 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 3.8 N max 3.7 Tramontana 77 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.3° perc. +13.7° Assenti 3.6 N max 3.9 Tramontana 75 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 2 S max 1.2 Ostro 58 % 1026 hPa 13 nubi sparse +20.1° perc. +19.5° Assenti 4.2 SSO max 2.4 Libeccio 52 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18° perc. +17.5° Assenti 3.3 SO max 3.7 Libeccio 62 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° Assenti 2.8 NNO max 3.9 Maestrale 70 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° Assenti 3.2 N max 3.6 Tramontana 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:07

