Previsioni Meteo Meda: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Meda indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo al mattino, con piogge che si protrarranno fino al primo pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite che si faranno via via più ampie nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un certo rinfrescamento.

Durante la notte, Meda sarà interessata da pioggia leggera e moderata, con una copertura nuvolosa totale al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 92%. La velocità del vento varierà tra 6,8 km/h e 8,2 km/h, proveniente principalmente da est. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che raggiungeranno i 1,97 mm entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, le condizioni di pioggia moderata continueranno a persistere, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 3,71 mm entro le ore centrali della mattinata. Il vento sarà più debole, con velocità che si attesteranno intorno ai 3 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 98%.

Nel pomeriggio, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno e il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo i 14,8°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,3 km/h. L’umidità inizierà a calare, portandosi attorno al 89%.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno fino a 11,4°C. Il vento si manterrà moderato, con velocità attorno ai 8,6 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi attorno all’80%. Le condizioni di bel tempo si stabilizzeranno, offrendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Meda indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di maltempo, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le notti saranno fresche, ma senza precipitazioni significative, favorendo un clima più secco e piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Meda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.24 mm 8.2 E max 21 Levante 92 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +15° perc. +15° 1.59 mm 8.3 E max 26 Levante 96 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.1° perc. +15.1° 2.15 mm 6.6 ESE max 24.7 Scirocco 95 % 998 hPa 9 pioggia moderata +14.9° perc. +15° 2.39 mm 3.1 ENE max 11.7 Grecale 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.26 mm 0.8 NNO max 4.7 Maestrale 96 % 1000 hPa 15 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 66 % 4.6 NNE max 10.3 Grecale 90 % 1000 hPa 18 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° prob. 38 % 7.5 NNO max 12.8 Maestrale 88 % 1002 hPa 21 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 8.9 N max 14.7 Tramontana 82 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:41

