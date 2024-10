Previsioni Meteo Meda: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Meda indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose e nuvolose. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. Con l’avanzare della mattina, la situazione meteo si deteriorerà, portando a piogge leggere che continueranno fino al pomeriggio. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 15,2°C e i 15,8°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 90%.

Durante la mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un cielo coperto e piogge leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,77mm. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 15,6°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. La situazione non migliorerà nel pomeriggio, dove il cielo rimarrà coperto e le piogge continueranno a cadere, seppur con intensità variabile. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,8°C, mentre l’umidità si manterrà alta, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 15,1°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,35mm. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da nord.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Meda non mostrano segni di miglioramento immediato. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo nuvoloso con possibilità di piogge intermittenti. Le temperature rimarranno stabili, senza significative escursioni termiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire schiarite nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Meda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 4.4 NNE max 5.5 Grecale 89 % 1029 hPa 3 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 13 % 3.1 N max 3.5 Tramontana 86 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.34 mm 2 NE max 2.9 Grecale 87 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.66 mm 3.6 ENE max 5.8 Grecale 91 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.89 mm 2.8 ENE max 4.6 Grecale 94 % 1030 hPa 15 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 76 % 3.2 N max 4.7 Tramontana 89 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 67 % 1.1 NNE max 2.7 Grecale 90 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.24 mm 3.8 NNE max 4.9 Grecale 91 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:19

