Previsioni Meteo Melfi: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Melfi indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e occasionali piogge. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 27°C intorno a mezzogiorno, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta. Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere, mentre la sera vedrà un graduale diradamento delle nubi.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 00:00, con una temperatura di 19°C e un’umidità del 60%. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, con una leggera pioggia che si manifesterà alle 02:00, portando una temperatura di 18,5°C. La mattina si presenterà con un cielo ancora coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 27°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che varieranno dal 90% al 93%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e la possibilità di pioggia leggera, specialmente alle 16:00, quando si registrerà una temperatura di 23°C e un’umidità del 76%. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a 20,1°C alle 17:00. La sera si presenterà con un cielo nuovamente sparso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Melfi nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di sole. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, ma è consigliabile portare con sé un ombrello per eventuali piogge.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 3.8 SSO max 6.2 Libeccio 60 % 1021 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° prob. 20 % 12.7 SSE max 18.4 Scirocco 66 % 1020 hPa 6 cielo coperto +19.8° perc. +19.2° Assenti 3.8 OSO max 4.5 Libeccio 56 % 1020 hPa 9 cielo coperto +24.2° perc. +23.7° Assenti 3.2 NNO max 5.5 Maestrale 41 % 1020 hPa 12 cielo coperto +27° perc. +26.6° Assenti 7.9 NE max 10.2 Grecale 33 % 1019 hPa 15 nubi sparse +25.8° perc. +25.4° Assenti 9.3 NE max 10.5 Grecale 37 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +18.5° Assenti 1.9 SO max 4.4 Libeccio 61 % 1019 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 6 SSO max 6.3 Libeccio 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:09

