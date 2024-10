Previsioni Meteo Melfi: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Melfi indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno elevate, con percentuali che toccheranno il 86% in serata. Si prevede anche la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio, con accumuli che non supereranno i 2 mm. I venti saranno generalmente deboli, provenienti principalmente da sud-ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che varieranno da +16,3°C a +15,5°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi intorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 5,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà simile, con valori che toccheranno i 21,7°C. La velocità del vento sarà contenuta, con una brezza leggera che non supererà i 6,4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. A partire dalle 15:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, che continueranno fino a sera. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 22,8°C a 16,8°C entro le 18:00. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,77 mm entro le 17:00. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo l’85% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Le piogge si interromperanno, ma l’umidità rimarrà elevata. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non del tutto assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Giovedì 24 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature che si manterranno su valori miti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° prob. 12 % 5.6 SO max 5 Libeccio 83 % 1027 hPa 3 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° Assenti 5.1 SO max 4.7 Libeccio 84 % 1026 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +15.8° Assenti 4.1 SO max 3.8 Libeccio 81 % 1027 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° Assenti 3.3 N max 2.6 Tramontana 63 % 1027 hPa 12 cielo coperto +22.6° perc. +22.3° Assenti 6.4 NNE max 6.2 Grecale 53 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +21.2° perc. +21° 0.11 mm 9.1 NE max 8.2 Grecale 60 % 1025 hPa 18 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.66 mm 1.9 NNO max 2.8 Maestrale 85 % 1026 hPa 21 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 12 % 3.4 OSO max 3.5 Libeccio 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:59

