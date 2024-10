Previsioni Meteo Melfi: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Melfi si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con nubi sparse, mentre nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto. Le temperature oscilleranno tra un massimo di 22,4°C e un minimo di 15,1°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 10,8 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse, mantenendo una temperatura di circa 15,2°C. La mattina si aprirà con un cielo che continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature in aumento fino a raggiungere i 22,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un pomeriggio di cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 17°C verso le ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Est – Nord Est. La sera presenterà temperature intorno ai 15,6°C, con un cielo ancora coperto e una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una predominanza di condizioni nuvolose. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare. La settimana successiva potrebbe portare qualche schiarita, ma per ora il clima rimarrà prevalentemente grigio e fresco.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 4.2 SSO max 4.1 Libeccio 84 % 1024 hPa 3 poche nuvole +14.6° perc. +14.3° Assenti 1.6 S max 1.6 Ostro 85 % 1023 hPa 6 poche nuvole +14.7° perc. +14.4° Assenti 3.7 SSE max 3.8 Scirocco 84 % 1023 hPa 9 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° Assenti 5.8 ENE max 6 Grecale 60 % 1023 hPa 12 nubi sparse +22.2° perc. +21.7° Assenti 8.6 ENE max 9.2 Grecale 46 % 1022 hPa 15 cielo coperto +20.9° perc. +20.3° prob. 2 % 10.7 ENE max 15.2 Grecale 48 % 1021 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° prob. 6 % 1.2 ENE max 3.1 Grecale 71 % 1022 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° Assenti 3.5 SO max 3.4 Libeccio 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.