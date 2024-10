Previsioni Meteo Melfi: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Melfi si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata con l’arrivo di nubi e piogge leggere. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 21,7°C nelle ore centrali della giornata, con un calo previsto nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 12,2 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, specialmente nelle ore serali, raggiungendo valori intorno all’85%.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà attorno ai 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 78%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da Sud Ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registreranno poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 21,7°C. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità comincerà a diminuire, raggiungendo il 36% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il tempo inizierà a cambiare. A partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a piogge leggere nel corso delle ore successive. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a un massimo di 18,4°C alle 15:00. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che raggiungeranno il 26%. Le piogge saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,33 mm.

La sera si presenterà con nubi sparse e temperature che continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 12,7°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, portandosi fino all’85%. Le condizioni di pioggia leggera persisteranno, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 27%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati sulle previsioni meteo, poiché le condizioni possono variare rapidamente. Domani si prevede una giornata più stabile, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero superare i 22°C.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.1° perc. +11.4° Assenti 11.5 SO max 14.4 Libeccio 78 % 1012 hPa 3 cielo sereno +11.7° perc. +10.9° prob. 2 % 9 SSO max 8.2 Libeccio 79 % 1012 hPa 6 cielo sereno +13.1° perc. +12.4° prob. 2 % 5.4 SO max 6.3 Libeccio 74 % 1012 hPa 9 cielo sereno +19.4° perc. +18.6° prob. 7 % 1.3 ENE max 10.9 Grecale 49 % 1012 hPa 12 poche nuvole +21.5° perc. +20.6° prob. 13 % 6.5 SO max 13.9 Libeccio 35 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +18.4° perc. +17.6° 0.21 mm 2.4 NO max 11.2 Maestrale 50 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +13.7° perc. +13.2° 0.17 mm 5.8 ONO max 6.7 Maestrale 79 % 1012 hPa 21 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° prob. 27 % 4.8 ONO max 9.7 Maestrale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:28

